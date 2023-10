Con el objetivo de acompañar a los cuidadores profesionales y no profesionales, y entregarles herramientas para que sigan brindando bienestar y salud a sus usuarios o familiares, TENA, marca líder global de incontinencia de Grupo Familia, una compañía Essity, lideró el I Simposio Virtual sobre el Cuidado Integral del Adulto y que tuvo como oradores al reconocido médico colombiano Santiago Rojas y los argentinos Diego Golombek y Diego Bernadini.

Paralelamente al rápido envejecimiento de la población, crece el número de familiares que cuidan de las personas mayores en el país y en región. Según el Reporte de salud e higiene de Essity 2023-2024 Advancing Health and Well-being Through Care, Prevention and Gender Equality, en algún momento de sus vidas, dos de cada tres personas se convertirán en cuidadores.

Según el estudio, que acaba de publicarse, el 80 % de los cuidados los prestan los familiares, quienes tienen poco conocimiento del tema.