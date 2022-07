¿Deberían las empresas preocuparse por la alimentación de sus empleados?

1DOC3, la mayor compañía enfocada en telemedicina y bienestar de América Latina con más de 100 millones de consultas virtuales realizadas, comenta sobre los mitos y verdades de la nutrición en las empresas.

Según los últimos datos de la Encuesta de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) realizada en 2015, más de la mitad de la población colombiana sufre de obesidad y sobrepeso, y una de las causas es la forma en la cual las personas se alimentan.

El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que afectan la productividad de los trabajadores e incrementa los riesgos de padecer enfermedades como diabetes o hipertensión. La Dra. Lina Porras Santana, Directora de Salud en 1DOC3, responde algunas interrogantes sobre los mitos y verdades de la nutrición en las empresas.

¿Es la alimentación un factor determinante en la alta o baja productividad laboral?

La alimentación saludable y la productividad laboral están directamente relacionados. Un estudio publicado por la Oficina Internacional del Trabajo (OTI, Food at Work: Workplace solutions for malnutrition, obesity and chronic diseases) estima que las personas que padecen obesidad pueden disminuir su rendimiento laboral hasta en 50%, y se considera que tienen 2 a 3 veces más probabilidad de ausentarse en el trabajo por complicaciones de salud y la mala alimentación en el trabajo causa pérdidas de hasta 20% en la productividad, ya sea debido a problemas como la desnutrición u obesidad.

Por lo anterior, es necesario adaptar la alimentación a la actividad laboral, con el fin de mejorar el rendimiento y reducir la fatiga. El tipo de alimentación que consume una persona en el trabajo tiene repercusiones nutricionales y de salud, por lo que es importante aprender a realizar una adecuada selección de los alimentos.

El problema principal, es que hoy en día la alimentación suele tener un protagonismo secundario, algunas personas optan por alimentos que no son nutritivos, es decir, comida rápida que no les tome mucho tiempo como procesados y ultraprocesados en máquinas expendedoras, y lamentablemente este tipo de comida suele estar cargada de grasas saturadas, carbohidratos simples y exceso de sodio, pero tiene como ventaja el hecho de ser más económica; mientras que otro tipo de alimentación más completa y balanceada requiere de una preparación culinaria donde están presentes las proteínas, carbohidratos, fibras y en menor cantidad las grasas, pero requiere más tiempo de preparación para su consumo.

Por otra parte, están quienes directamente omiten el momento de la comida, especialmente el desayuno o el almuerzo, generando hipoglucemias; esto es una disminución de la concentración de azúcar en la sangre, lo que reduce el período de atención y ralentiza la velocidad con la que se procesa información. Se debe dar a conocer la importancia de comenzar el día con un desayuno adecuado, puesto que estimula la capacidad de concentración, el rendimiento intelectual, físico y laboral, mejora las habilidades para resolver problemas, el desempeño mental, la memoria e incluso el estado de ánimo; ayudando a afrontar mejor los quehaceres durante el día.

¿Deberían las empresas preocuparse por la alimentación de sus empleados?

La alimentación tiene impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores y en su rendimiento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.