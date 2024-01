$!Depresión: ¿Cómo enfrentar este trastorno mental?

Las señales de alerta

“Cuando la depresión no es tratada no desaparece, se convierte en dolores físicos difusos, irritabilidad y llevar al consumo de sustancias psicoactivas. La depresión hace que nos cueste concentrarnos o tomar decisiones desde las cotidianas a otras más importantes. Además, pueden aparecer episodios psicóticos que tienen remisión al mejorarse el estado de ánimo”, dice.

Según la psicoterapeuta que cuenta con más de 10 años de experiencia, la depresión puede hacer que la persona se aleje de sus seres queridos, que pierda el interés por cosas que antes le gustaban o apasionaban e incluso que no quiera seguir viviendo con ese malestar y aparezcan ideas de muerte que pueden conllevar al suicidio.

Colombia cuenta con una Ley Nacional de Salud Mental y un Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027 que propone políticas públicas centradas en las personas, sus comunidades, vínculos y contextos.

La situación colombiana

En ese sentido, agrega que la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 estudió las características sociodemográficas, antecedentes personales y familiares, condiciones del hogar y vivienda, aspectos de salud mental, problemas de conducta, trastornos mentales en adultos y adolescentes, comorbilidades por condiciones crónicas no psiquiátricas, acceso a servicios de salud y estados de salud.

¿Consejos para enfrentarla?

La psicóloga María Failach Malo destaca el comprometido trabajo de sensibilización e intervención clínica que busca mejorar la salud mental de los colombianos.

¿Qué comportamientos se deben erradicar para evitar llegar (o provocar en otros) depresión?

Para evitar la depresión es importante ser empáticos con los demás y con nosotros mismos, no juzgar porque no podemos opinar sobre un dolor que no estamos sintiendo y debemos hablar porque el peor error es quedarse callado.

¿Cómo orientar, sobre todo a los jóvenes, para que identifiquen acertadamente los síntomas de la depresión?

La adolescencia es un periodo de crisis y muchos cambios, sin embargo, la depresión no es una simple tristeza. Cuando por un periodo de, por lo menos, dos semanas se experimenta sintomatología como ánimo bajo, llanto fácil, alteraciones en el apetito o el sueño, pérdida de placer, ideas de minusvalía o desesperanza, disminución de la actividad, aislamiento, podemos decir que se trata de una alteración afectiva de tipo depresivo.

¿Cuáles son los errores más fáciles de cometer con una persona depresiva?

Aislarla, automedicarla, utilizar alcohol u otras sustancias psicoactivas para intentar mejorar su ánimo, no darle la importancia que requiere lo que está enfrentando y, especialmente, darse por vencido.