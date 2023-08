$!Desentrañando los mitos del orgasmo femenino: todo lo que necesitas saber

A pesar de vivir en una era de información, persisten ideas equivocadas que pueden influir negativamente en la percepción y experiencia sexual de las mujeres. Hoy desmantelamos algunos de estos mitos para fomentar una comprensión más auténtica y saludable del placer femenino.

1. “Todas las mujeres deberían alcanzar el orgasmo a través de la penetración”: Uno de los mitos más comunes y dañinos es que la penetración es la vía principal para el orgasmo femenino. Sin embargo, estudios indican que una gran proporción de mujeres alcanza el orgasmo principalmente a través de la estimulación del clítoris.

2. “Las mujeres que no experimentan orgasmos son frígidas o tienen un problema”: La habilidad de una mujer para alcanzar el orgasmo puede verse influenciada por múltiples factores, desde emocionales hasta hormonales. No tener orgasmos no define el valor o la salud sexual de una mujer.

3. “Los orgasmos femeninos son menos intensos que los masculinos”: Aunque la respuesta orgásmica puede variar entre individuos, no hay evidencia que sustente que los orgasmos de las mujeres son inherentemente menos intensos o satisfactorios que los de los hombres.

4. “Si no hay señales físicas obvias, no hubo orgasmo”: A diferencia del orgasmo masculino, el femenino no siempre viene acompañado de señales físicas evidentes como la eyaculación. Cada mujer experimenta y manifiesta su orgasmo de manera única.

5. “Las mujeres siempre quieren un orgasmo”: Si bien el orgasmo puede ser placentero, no todas las mujeres lo buscan en cada encuentro sexual. La intimidad, conexión y otras formas de placer son igualmente valiosas.

6. “El orgasmo simultáneo es el ideal”: Aunque puede ser una experiencia intensamente conectiva para algunas parejas, el orgasmo simultáneo no es la norma ni debe ser visto como el “estándar de oro” de la intimidad.

7. “El tamaño es lo que importa”: Aunque la cultura popular puede enfatizar la importancia del tamaño del órgano masculino, la realidad es que la técnica, la conexión emocional y la comunicación juegan un papel mucho más crucial en la satisfacción sexual femenina.

8. “Las mujeres no se masturban o no deberían hacerlo”: La masturbación es una práctica saludable y natural. Es una manera de conocer el propio cuerpo, entender qué es lo que a uno le gusta y, en definitiva, mejorar la experiencia sexual en pareja.