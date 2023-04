$!Día Internacional del Beso: ¿Por qué se pierde el volumen y color natural de los labios?

El Día Internacional del Beso, que se celebra hoy 13 de abril, es la excusa perfecta para reflexionar y tener presente las recomendaciones sobre el cuidado de los labios.

La piel que conforma los labios es más fina que el resto de la cara, por lo cual, está expuesta a diferentes factores que, con el paso de los años, son causa del envejecimiento acelerado. Dentro de los efectos del envejecimiento, se detecta la aparición de líneas de expresión, un progresivo adelgazamiento, deshidratación y perdida del color natural de los labios. Pero ¿por qué sucede esto y cómo se puede prolongar?

Con el paso de los años se reduce la producción de colágeno en nuestro cuerpo, lo que afecta directamente el volumen, grosor y tonalidad de los labios. Por lo anterior, es fundamental hidratar y proteger los labios de una manera correcta ya que, la capa de la piel que los recubre (la epidermis) es más fina y frágil que en el resto del cuerpo. Es decir, si en general la piel del cuerpo es sensible por qué está expuesta al frío, al calor o a la radiación solar, la composición delgada de los labios requiere de mayores precauciones por su composición frágil.

“Cuando no se cuidan de manera correcta, esta zona de la piel suele resecarse y agrietarse con frecuencia. No solo se trata de que se vean bien si no de evitar que muestren signos de envejecimiento prematuro y mantenerlos con aspecto sano y juvenil”, afirma Lina Joya, Líder de marketing químicos de cuidado personal para BASF Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.