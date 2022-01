Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: ¿Cómo ayudar a quien la padece?

La depresión es una enfermedad más común de lo que se cree. La Organización Mundial de la Salud la define como un trastorno mental común y estima que en todo el mundo el 5% de los adultos la padecen, es decir, cerca de 280 millones de personas.

Con la conmemoración del Día de Lucha contra la Depresión se pretende sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta enfermedad, cuyas cifras aumentan de manera desproporcionada en el mundo.

De acuerdo con la psiquiatra Johanna Patricia Mogollón, quien trabaja en el Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, "la depresión es una enfermedad mental que tiene una base biológica en el cerebro, que está relacionada con problemas psicosociales, es multifactorial y afecta a personas de todas las edades, géneros y estratos sociales".

Según la profesional en salud mental, para desarrollar un cuadro depresivo hay que tener una predisposición genética, es decir, heredarla de los familiares.

Lo anterior, sumado a los estresores del día a día, problemas en el trabajo, con la pareja, con amigos, académicos, entre otros, hacen que se pueda desarrollar la enfermedad. "Es fundamental tener en cuenta que a pesar de los problemas, no todas las personas desarrollan un trastorno depresivo", indicó Mogollón.

¡Hay que ponerle cuidado!

Aunque la depresión tiene distintas variaciones puede convertirse en un problema de salud serio. En el peor de los casos, este trastorno mental puede llevar al suicidio, decisión que cobra la vida de unas 700 mil personas al año en el mundo.

En la actualidad, la pandemia del COVID-19 ha desencadenado no solo secuelas físicas sino mentales. Según cifras de la última encuesta Pulso Social del Dane, realizada en junio 2021, el sentimiento mayormente reportado fue el de preocupación y nerviosismo con un 49,5%, seguido del cansancio.

En esta misma encuesta se evidenció que la población de 10 a 24 años, es la más afectada por el COVID-19, pues un 41,2% de ellos manifestó sentir preocupación y nerviosismo.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Salud Mental del Ministerio de Salud, en el año 2015 se encontró que alrededor del 52,2% de los jóvenes encuestados presentaba entre uno o dos síntomas de ansiedad, así como se identificaba que, alrededor del 36,6% de la población encuestada entre 12 y 17 años consideraba que su estado de salud era excelente; por su parte alrededor del 47,6% de la población de 60 años y más consideraba que su estado de salud era bueno, mientras que el 23,8% de la población encuestada perteneciente a este grupo consideraba que su estado de salud era excelente.

¿Cuáles son los síntomas de la depresión?

Según explica la Psiquiatra del Hospital San Camilo, existen unos síntomas cardinales de la depresión que son la tristeza y la anhedonia, es decir la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades.

"Además de ello, hay unos síntomas adicionales como por ejemplo problemas para dormir, dormir mucho en la mañana, pérdida del apetito o aumento exagerado de este, problemas de atención y de concentración, alteraciones cognitivas o cognoscitivas, ideas de desesperanza o muerte e ideas de que el mundo, mi vida y el futuro son inciertos".

La alarma que indica que se debe prestar atención o que algo anda mal es que estos síntomas son muy intensos y prolongados.

De otro lado, personas externas también pueden ayudar a identificar una conducta depresiva en un familiar o amigo cercano si prestan atención a cambios evidentes en el comportamiento, tendencia al aislamiento, cambios en el rendimiento académico o laboral, si nota que que duerme mucho, que no se baña, no se arregla, tiene pérdida de peso evidente, entre otros.

¿Cómo ayudar?

Aunque lo más recomendable cuando se identifica un posible trastorno depresivo es acudir a un profesional, que lo guiará en el tratamiento indicado, desde el otro lado se puede ayudar a esa persona cercana que padece la enfermedad.

Según explica la psiquiatra lo más sencillo es mostrarse presente para el otro, disponible para escuchar, listo para el contacto físico cuando se pueda, un abrazo, un apretón de manos, el uso de palabras reforzadoras será de gran ayuda.

"Hay que evitar decir cosas como no debería estar así, no es para tanto, yo ya lo superé, sea fuerte, pues son frases que descalifican el síntoma. Cuando una persona está depresiva no quiere estarlo".

De acuerdo con un informe de la OMS de 2019, Colombia se ubica por encima del promedio mundial de personas que padecen depresión.

Es importante que cuide su salud mental y esté atento a los síntomas. No dude en buscar ayuda profesional.