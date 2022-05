Día Mundial del asma: ¿cómo controlar la enfermedad?

De hecho, más del 71% de las personas que sufren de la enfermedad y que experimentan síntomas con frecuencia, describen su nivel de control como bueno o muy bueno.

Al no evidenciar una mejoría, los pacientes se acostumbran a padecer los síntomas en su día a día, sin dimensionar que la presencia de estos puede afectar significativamente su calidad de vida. Igualmente, se debe considerar que las personas asmáticas pueden tener un mayor impacto en su salud de llegar a contraer la enfermedad de la tos ferina, pues esta se puede desarrollar a cualquier edad.

“Los pacientes no controlados están en crisis constantemente. Muchas veces no se dan cuenta porque los síntomas pueden ser leves, pero no tienen calidad de vida. Viven con obstrucción constante, ya sea nasal o bronquial, con dolor toráxico, cuando realizan alguna actividad física se sienten fatigados, e incluso, en ocasiones, sus síntomas hacen que se despierten por las noches, lo cual afecta su cotidianidad”, indicó la Dra. Natalia Usuga, médica neumóloga.

Por esto, es fundamental que cada paciente atienda al médico para que pueda guiarlo en el control de su enfermedad. La invitación es a seguir las indicaciones médicas y a que cada persona pueda tomar decisiones de autocuidado de su asma que le permitan mejorar su calidad de vida.

“El paciente debe comprender cuál es su enfermedad, conocer sus síntomas, qué predispone a que empeoren y reconocer el momento en el que su sintomatología esté agudizada y qué pasos debe tomar para evitar una crisis asmática”, explicó la experta.

De acuerdo con lo anterior, la Dra. Usuga ha brindado una serie de recomendaciones para tener en cuenta en el control y manejo de la enfermedad: seguimiento constante: es vital que cada paciente pueda evaluar y controlar su asma de manera individual. No olvidar hablar con su médico tratante sobre la gravedad de sus síntomas y la efectividad de su tratamiento; uso de medicamentos: es esencial que el paciente sea responsable con sus medicamentos tal como le fueron formulados, sin saltarse ninguna dosis, tanto en el corto como en el largo plazo, para alcanzar y mantener el control de la enfermedad; prevención de crisis asmáticas: identificar y comprender los desencadenantes personales o ambientales que desaten crisis de la enfermedad es muy importante para poder crear estrategias que le permitan evitarlos por completo; conocer su enfermedad: mantenerse actualizado sobre el asma le permitirá diseñar un plan de manejo y autocuidado de la enfermedad. Asimismo, conocer su tipo de asma puede brindarle una nueva manera de comprender cómo vivir con la enfermedad sin afectar su calidad de vida y mantener el esquema de vacunación al día: los pacientes asmáticos tienen una probabilidad más alta de sufrir infecciones respiratorias, por ello, evitar las crisis y un desenlace grave a través de la vacunación es clave.

En cuanto a la vacunación se recomienda que si la vacuna es contra la Influenza, la dosis anual de cualquier vacuna contra la influenza apropiada para la edad y el estado de salud en todas personas de 19 años o más.

Para la vacuna contra el Neumococo conjugada se recomienda para todos los adultos de 65 años o mayores. Las personas de 19 años o mayores que tengan comorbilidades, como enfermedades pulmonares, también podrían necesitarla.

Para la Tos ferina (Tdap: Tétanos, Difteria y Pertussis) se recomienda a las personas mayores de 19 años que no han recibido dosis previa de Tdap, deben recibir 1 dosis de Tdap y para continuar asegurando la protección contra estas enfermedades (tétanos, difteria, y tos ferina) a lo largo de la vida 1 dosis de refuerzo de Td o Tdap cada 10 años.

Y para la vacunación contra la COVID19, el ACIP recomienda el uso de vacunas COVID-19 para todas las personas mayores de 5 años.

Los pacientes pueden mantenerse informados a través de www.asmabajocontrol.com.co.