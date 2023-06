$!Día Mundial del Cáncer de Próstata: Síntomas y tratamientos de una afección silenciosa

“Tenía 64 años cuando me diagnosticaron y aunque en el tacto rectal me dio positivo, tuve que hacerme otros exámenes para comprobarlo. Lo hice porque empecé a tener muchas molestias al orinar”.

¿Hay síntomas?

El cáncer de próstata, aunque no tiene síntomas en sus primeras etapas, la oportunidad de sobrevivir a esta enfermedad aumenta entre más temprana sea su detección, y según el director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer, Wilson Cubides, cuando se manifiesta ya está en un grado avanzado.

“La mayor parte de las personas que fallecen son diagnosticadas en etapas tardías, puede ser curable si se trata a tiempo. Lamentablemente no es una enfermedad prevenible, es decir, no existe ninguna vacuna”.

Los síntomas más comunes son: necesidad de orinar con frecuencia, flujo de orina débil o interrumpido, dolor o ardor al orinar, sensación de que la vejiga no logra vaciarse por completo, sangre en la orina o semen y dolor persistente en la espalda, la cadera o la pelvis. Sin embargo, en algunos casos la enfermedad no presenta ninguna sintomatología, esto depende mucho de cada persona.

Las causas del cáncer de próstata aún no son muy claras, pero algunos estudios han demostrado que hay algunos factores que pueden incrementar el riesgo de desarrollar la enfermedad, como lo son antecedentes familiares con la patología, edad avanzada, sobrepeso u obesidad.

“Yo empecé a tener mucho dolor al orinar, pero cuando me di cuenta que también boté sangre, me asusté mucho y fue el momento en el que no dudé ir de urgencias”, dijo el paciente, Hugo Molinares.