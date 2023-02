El periodismo, una de las profesiones con mayor riesgo de pérdida de audición

La pérdida auditiva ocasionalmente se encasilla a personas de una edad mayor, hay personas activas laboralmente que ya tienen dificultades auditivas. Lo que genera no comprender fácilmente, afectando su vida laboral. Entre los trabajadores con alta exposición al ruido están los maestros de obra, productores de conciertos, docentes, odontólogos, DJs, meseros en discotecas, personal aeroportuario de control de tierra, estilistas en las peluquerías debido al ruido constante de los secadores y periodistas que están más de 80% de su día conectados a audífonos.

Se estima que en Colombia aproximadamente el 11% de las personas pueden tener alguna alteración en este sentido. Si se compara a nivel mundial que es del 5%, esta cifra prende las alarmas, ya que puede desencadenar en una eventual pérdida completa de la audición; así lo afirma el doctor Bernardo Hernández, vicepresidente de la sociedad Colombiana de Medicina del trabajo.

Si bien cada 9 de febrero, se celebra a nivel nacional el día del periodista, fecha que busca resaltar la labor de hombres y mujeres que trabajan arduamente por mantenernos informados, se hace necesario que también se pueda hacer visible el alto riesgo al que están expuestos por el ruido constante en su labor de campo, lo que podría llegar a generar una pérdida auditiva en el mediano plazo.

“Los periodistas, en especial los radiales, quienes se ven expuestos a altos niveles de ruido y música, pueden desarrollar una alteración auditiva llamada hipoacusia neurosensorial por ruido. Esta pérdida comienza cuando se superan los límites de ruido (+85db) y se afecta el oído interno. Los escenarios en que se puede presentar con mayor frecuencia son aquellos en donde constantemente hay sonidos elevados, música fuerte, transmisiones de eventos deportivos, escenarios donde existan aglomeraciones, etc. La pérdida puede iniciar desde muy temprano y puede llegar a ser difícil detectarla de manera oportuna debido a que la exposición, así como la disminución es lenta”, señala Hernández.

Así mismo, Leydi Camacho, audióloga y coordinadora de calidad y entrenamiento en GAES coincide en que “todas las personas que estén expuestas a ruidos fuertes o al uso de audífonos para la realización de su trabajo de forma permanente pueden llegar a presentar una pérdida auditiva a mediano plazo”.

Por esta razón, es importante que todos los profesionales de alto riesgo puedan prevenir una futura pérdida auditiva haciendo uso de pausas activas, cambiando de auricular por cada oído y realizando limpiezas de manos expertas por lo menos 1 vez al año, evitando el uso de audífonos de diadema o monitores intrauditivos a más del 70% de la capacidad del volumen y por más de 2 horas seguidas, alternando cuando sea posible el auricular, en la medida de lo posible no usar audífonos de diversión, evitar usar copitos para remover el cerumen, no aplicar remedios caseros, gotas, sin una prescripción y no automedicarse.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, más de 182 mil personas afirman tener dificultades para realizar sus actividades diarias debido a su pérdida auditiva y con corte al año 2020, según el Ministerio de Trabajo, el 39,5% de las personas que ocuparon una plaza de trabajo, tienen disminución de la capacidad auditiva.

En este escenario y si luego de realizar una valoración se identifica alguna alteración de la audición mayor al 35%, los expertos de GAES recomiendan el uso de audífonos para pérdida auditiva ya que son cómodos, prácticos y contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Por otro lado, la experta de Gaes, una marca Amplifon, recomienda asistir de manera inmediata a cualquiera de sus centros auditivos y realizarse un chequeo auditivo sin costo si presenta alguno de los siguientes signos: Sensación de falta de volumen en las conversaciones y/o necesidad de que les repitan las cosas; tener que aumentar el volumen a teléfono, TV, equipo de sonido, etc.; escuchar, pero no comprender las palabras y estar en total silencio y sentir pitos en los oídos, son señales de alarma.

En nuestro país hace falta fortalecer la prevención de la pérdida auditiva desde la infancia y la adolescencia, para que, en el momento de llegar a la etapa laboral, si existe alguna alteración, se pueda manejar a tiempo.