El 30 de mayo es un día para conmemorar los 2,8 millones de personas que padecen esclerosis múltiple en el mundo. En Colombia la prevalencia es de 7 casos por cada 100.000 habitantes.

Algunos expertos afirman que la esclerosis múltiple es una enfermedad huérfana conocida, por esta razón es muy importante hablar de ella y de sus síntomas ya que pueden confundirse con los de la esclerosis lateral amiotrófica, aunque ambas son neurodegenerativas tienen consecuencias y pronósticos diferentes.

También es muy importante promover en las personas con Esclerosis Múltiple el estar empoderadas frente su enfermedad, y evitar pensamientos, sobre todo al principio de la enfermedad, de que van a ser personas con discapacidad, que no pueden planificar un futuro, hacer ejercicio, formar una familia o dejar de trabajar, pues existen tratamientos que les permiten continuar con un estilo de vida similar a la normalidad, a pesar de las limitaciones propias del diagnóstico.

La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, en su gran mayoría a mujeres jóvenes. Es una enfermedad desmielinizante, es decir, provocada por un daño en la mielina, un componente que cubre las neuronas y permite el intercambio de impulsos nerviosos y por tanto la comunicación entre ellas, hacia y desde el cerebro.

Los síntomas pueden aparecer y desaparecer en un corto periodo de tiempo, que generalmente supera las 24 horas, y pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo: pérdida de la visión por uno o ambos ojos, visión doble, debilidad en la musculatura, fatiga, alteraciones de la sensibilidad como, por ejemplo, la sensación de hormigueo, así como problemas del habla, la memoria, el control de esfínteres y también dificultad para realizar movimientos o alteración de la coordinación.

“La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad neurológica no traumática que conduce a mayor discapacidad entre adultos jóvenes a nivel mundial. Es llamada también la enfermedad de las mil caras por la diversidad de síntomas con los que se manifiesta. El diagnóstico temprano, precoz y acertado facilita el acceso a tratamientos que cambian la historia natural de la enfermedad, impactando de manera positiva en la calidad de vida, inclusión social y funcionalidad de las personas con EM. Aunque no hay tratamientos curativos, los que existen permiten minimizar la discapacidad, otorgándole al paciente bienestar, esperanza y oportunidades para su proyecto de vida. El éxito del tratamiento depende de la adherencia a los medicamentos y de una relación cercana entre el neurólogo, el paciente y su red de apoyo”. Dra. Adriana Casallas Vanegas, neuróloga especialista en enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central.

El proceso de diagnóstico de esta patología se hace por medio de una resonancia magnética. Es muy importante saber detectar los síntomas a tiempo para tener buenos resultados en cuanto al tratamiento.

“No es una enfermedad, es una compañera permanente que aunque no la veas está ahí. Cuando aprendes a vivir con ella verás que tal vez no es una mala compañía, solo es un recordatorio constante de lo valiente que eres. Y realmente no es duro tenerla, lo duro es que la gente espere que actúes como si no la tuvieras”. Ana María Calle, paciente.

“¡Yo tengo una condición pero que la condición no me tiene a mí! Con esa frase siempre asumo mi posición frente a la enfermedad”. Juan Camilo Virgen, paciente.

Tener un estilo de vida saludable ayuda a manejar los síntomas de la esclerosis múltiple, por lo que la rutina diaria podría incluir: dormir adecuadamente, realizar ejercicio regularmente, tener una dieta rica en fibra y baja en alimentos procesados, así como eliminar el consumo de cigarrillos y alcohol.

A pesar del impacto que tiene esta patología en la vida de los pacientes, es muy importante saber que el avance y empeoramiento de la enfermedad se puede prevenir gracias al abordaje terapéutico, que incluye el uso de terapias que modifican el curso de la enfermedad y un manejo multidisciplinario que ofrezca un manejo preventivo de la discapacidad. Por lo tanto, los pacientes, profesionales de la salud, tomadores de decisión y en general el sector salud deben promover el diagnóstico oportuno y de esta manera lograr que más personas sean tratadas y tengan mejor calidad de vida.