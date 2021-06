Estas son las recomendaciones de los expertos sobre el uso de nuevas tecnologías para el cuidado de la diabetes

En el mundo, el control de la diabetes representa grandes desafíos de los cuales Colombia no es ajena. Actualmente se estima que más de 1.4 millones de personas viven con diabetes mellitus en el país, una condición que se produce cuando el páncreas no puede generar la cantidad de insulina suficiente o cuando esta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo.

En el caso de Colombia, cerca del 3% de la población ha sido diagnosticada con esta patología y se estiman aproximadamente 17.000 muertes asociadas a la diabetes . Además, de las 1.4 millones de personas con diabetes identificadas en el sistema de salud colombiano, sólo el 56% recibió oportunamente el control de Hemoglobina glicosilada (HbA1c en los últimos 6 meses) y de ellos el 51% mostró control (HbA1c >7%).

Ante este panorama, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) y el Hospital Universitario San Ignacio desarrollaron dos consensos de expertos basados en evidencia, resaltando la importancia del monitoreo y control para el adecuado manejo de pacientes, tanto niños como adultos, que viven con diabetes.