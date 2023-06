$!Estos alimentos pueden aliviarle la gastritis: ¿Cómo prevenirla?

Si bien para la mayoría de las personas la gastritis no es grave y mejora con tratamiento, es importante tener en cuenta la alimentación para aliviar y prevenir los síntomas.

Con esta comida puede mejorar

Algunos alimentos pueden ayudar a mejorar la gastritis y prevenir su empeoramiento. Se recomienda consumir alimentos ricos en fibra como verduras, cereales integrales y frutas. En el caso de las verduras, es preferible cocinarlas antes de comerlas para evitar la irritación. También se sugiere optar por carnes magras como pollo, pavo, pescados blancos y clara de huevo, así como productos lácteos descremados. Es importante limitar el consumo de bebidas no carbonatadas y sin cafeína.

Comer rápido genera gastritis

¿Cómo saber si sufro de gastritis?

La gastritis es una de las condiciones de salud por la que las personas más visitan a los médicos. Sin embargo, hay personas que aunque la puedan estar padeciendo, no saben que la tienen. Así que estén atentos si usted presenta dolor y molestias a nivel de la boca de su estómago (epigastro), agrieras (reflujo), inflamación abdominal, estreñimiento o cuadros repentinos de diarrea.

Muchas veces para tratar esta patología no es suficiente tomar antiácidos o protectores gástricos, ya que se deben realizar ajustes por medio de ayuda especializada. De no hacerlo, podría conseguirse sangrados respectivos o incluso la visita de una bacteria llamada Elicobacter Pilory, que produce úlceras muy complicadas en nuestro tracto gástrico. Además, se debe tomar en cuenta que por medio de nuestro tracto digestivo se nutre nuestro organismo y si este está en desbalance, pues dicha nutrición no va a ser la adecuada para mantener sano, produciendo otras alteraciones.