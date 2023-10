Si bien a esta generación se le llama invisible, lo correcto es decir que está invisibilizada, ya que no está siendo representada adecuadamente. Son pocas las imágenes que aparecen en las publicidades, los medios o en el cine y cuando son protagonizados, no visualizan su realidad. No se está viendo reflejada la nueva expectativa de vida, la cual ha crecido 5,5 años respecto al año 2000.

Por esta razón, y en conmemoración del Día del Adulto Mayor, celebrado durante el mes de octubre, Plenitud, la marca de Kimberly-Clark especializada en productos de incontinencia para adultos, comparte tres de los principales prejuicios relacionados a la edad, para así comenzar a derribar los estigmas que se tienen en torno a los adultos mayores: