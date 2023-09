El fentanilo interactúa con los receptores de opioides que se encuentran en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones.

En Colombia el uso del fentanilo es intrahospitalario y no farmacéutico como en Estados Unidos. En el uso intrahospitalario, se administra bajo estricta supervisión médica, con dosis controladas, mientras que, en el uso farmacéutico, se receta para su uso en casa, con una supervisión menos intensiva y mayor responsabilidad por parte del paciente.

Ese tipo de análogos en Colombia no se han identificado de forma masiva. Además, en el país no se tiene un antecedente como el que tiene la cultura norteamericana de la dependencia a las drogas, señaló Quintero, quien agregó que otra de las cosas que nos diferencia es que en los “Estados Unidos los medicamentos altamente peligrosos pueden tener publicidad en la televisión (...) Allí se tienen unas prácticas de consumo bastante abusivas”.

Para Julián Quintero, fundador de la organización de Échele Cabeza, es importante diferenciar el fentanilo que tiene el uso farmacéutico de sus análogos sintéticos, de fabricación ilegal y con grandes niveles de inestabilidad en su composición molecular: “Lo que está matando a los norteamericanos y a los canadienses no es el fentanilo en ampolletas de uso farmacéutico”.

Unas 200 personas mueren a diario en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, según la DEA.

Sin embargo, es un hecho que la incautación de algunas ampolletas no pasa desapercibida y ambos especialistas coinciden en la importancia de no perder de vista este tipo de comercio: “no creo que sea exagerado asustarnos por la incautación de 800 ampollas sueltas de fentanilo, si no lo estemos consumiendo los colombianos, ¿quién lo está comercializando y por qué está pasando por aquí?”, se pregunta la neurotoxicóloga.

Le interesa: Día Mundial para la Prevención del Suicidio: ¿Qué debe saber para combatirlo?

A pesar de las crecientes preocupaciones acerca de la posible presencia de fentanilo y oxicodona en sustancias como el tusibi, hasta la fecha, ninguna autoridad ha confirmado la existencia de fentanilo en dicho producto. En cambio, se han detectado otros medicamentos, como la ketamina y la metadona.

La detección de estas sustancias es difícil, en parte por la falta de acceso a laboratorios de análisis avanzados. Según la especialista, estos laboratorios sí existen en Colombia, pero se encuentran en universidades, instalaciones de Medicina Legal y laboratorios de la Policía Nacional, pero no están disponibles en clínicas y hospitales.