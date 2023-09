$!Fibrilación Auricular: Cuando el ritmo cardiaco normal se pierde

Fibrilación Auricular aumenta 3,4 veces el riesgo de insuficiencia cardiaca

Recomendaciones

Es de considerar que, la fibrilación auricular no siempre provoca síntomas. De hecho, a veces se diagnostica por casualidad en una revisión rutinaria. No obstante, los signos más comunes son palpitaciones que marcan un latido rápido e irregular del corazón, y cansancio muy marcado al realizar actividades cotidianas.

Tenga presente las siguientes recomendaciones cuando se produce una crisis de fibrilación auricular:

1. Mantenga la calma: aunque la crisis ocasione malestar y ansiedad, es importante mantener la serenidad. El nerviosismo empeorará aún más las molestias.

2. No modifique la pauta en el manejo de la enfermedad: si no es el primer episodio de fibrilación auricular que se tiene y ya se tiene una terapia para tratar la enfermedad, es importante no cambiarla, ya que puede provocar graves efectos secundarios.

3. Acuda a urgencias: la mayoría de las crisis tienen un corto plazo, por lo que es probable que, sin hacer nada, mejore espontáneamente. En caso contrario, hay que acudir a un servicio de urgencias, esto es especialmente importante cuando se dan otros síntomas que pueden sugerir una afectación importante, como: mareo, desmayos o pérdida de conocimiento, dificultad para respirar, dolor en el pecho o prolongación del episodio más tiempo del habitual (si no es la primera crisis).