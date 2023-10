$!¡Hay vida después de la sordera! Cinco millones de colombianos presentan problemas auditivos

En Colombia, según el Ministerio de Salud, cerca de cinco millones de personas presentan problemas auditivos. Esto equivale al 11 % de la población del país, aunque la proporción aumenta a 14 % en la población activa entre los 25 y los 50 años. Aun así, solo tres de cada diez personas buscan ayuda y acuden al especialista.

¿Pero qué dicen los pacientes con esta condición? ¿Cómo llevan sus vidas? El caso de Gerardo Cubides muestra que, a pesar de cualquier discapacidad, son mayores las ganas de llevar una vida normal. Se trata de un bogotano de 60 años de edad, quien a pesar de padecer el síndrome de Usher, una enfermedad genética poco común que afecta tanto la audición como la visión de una persona, se sube sin problema al Transmilenio, trabaja en una oficina de ingeniería y difunde hoy su testimonio de vida en conversatorios de distintas universidades en el país e incluso, ha representado a Colombia en el Congreso Latinoamericano de Personas con Sordoceguera.

“En los primeros años de vida me comunicaba con mi mamá a través de lenguaje de señas. Después tuve un audífono pero después no podía escuchar bien por la enfermedad y en 2012 fui candidato a un implante coclear que me dio la Nueva EPS, duré tres años en terapia, aprendí a escuchar, a vocalizar y a expresarme, así como los sonidos de los carros, del medio ambiente, oír música y otras cosas.