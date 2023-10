$!Hepatitis: ¿Cómo detectar y tratar esta enfermedad causada por un virus?

La hepatitis causa más de 125.000 muertes al año, en su mayoría por hepatitis B y C, en la Américas, y en el mundo, hay 400 millones de personas que portan una infección crónica por virus de la hepatitis B o de la hepatitis C.

Las personas que tienen un mayor riesgo de contraer hepatitis B y C son aquellas más propensas a tener contacto corporal de personas infectadas.

De esta forma, los trabajadores de la salud, las personas drogadictas y alcohólicas, quienes reciben trasfusiones de sangre o hemodiálisis, o quiénes tienen relaciones sexuales sin protección, suelen estar más expuestas a la enfermedad.

Existen cinco cepas virales de la hepatitis, que son las de tipo A, B, C, D y E. Todas estas cepas pueden causar la enfermedad, pero no siempre presentan los mismos síntomas. Se diferencian por sus modos de transmisión, sus métodos de prevención y la gravedad de cada enfermedad. En particular, las hepatitis de tipos B y C se han convertido en enfermedades crónicas con más de 325 millones de personas infectadas a lo largo del mundo. Su tratamiento y acceso a pruebas de diagnóstico aún sigue siendo complejo para muchas personas.