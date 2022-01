Esto debido a que un hombre, en Facebook, hizo una publicación en la que, en su ignorancia, le cambió el nombre a “hitman” y lo llamó “la tapita que traen las mujeres de origen, cuando aún no fueron inseminadas”.

Causó furor y revivió el debate sobre la virginidad y el placer femenino, pero, ¿quién es en realidad ese personaje misterioso y ahora viral?

Se trata del himen. Un tejido suave, carnoso, una membrana, ubicada en la entrada de la vagina. Pero ¡ojo!, no en todas las vaginas es igual y eso lo explicaremos luego.

No cubre toda la entrada por completo sino que, en la mayoría de los casos, tiene un agujero, o varios, suficientemente grandes para la salida de la menstruación y para uso de, por ejemplo, tampones. Porque el orificio por donde sale la orina es otro.

Hay quienes nacen sin himen, según el Colegio Estadounidense de Obstetras; o con tan poco que parece que no lo tuvieran y, en unos cuantos casos, este cubre toda la apertura vaginal o tiene un agujero demasiado pequeño, lo que se conoce como imperforación del himen. Cuando esto ocurre, se requiere un procedimiento quirúrgico menor para remover el tejido extra.

Como cada mujer, el himen es diferente en cada persona.

¿Virginidad?

El hombre de la publicación, apelando a la ciencia, decía que este “hitman” es la muestra de que la virginidad “sí es física” y no “mental”.

Según los expertos, sin embargo, el “hitman” puede estirarse y abrirse la primera vez que hay sexo vaginal o penetración y puede ser doloroso y causar sangrado en algunas personas. Pero eso NO quiere decir que la virginidad sea esa.

De hecho, según la sexóloga Ana Sofía Giraldo, ese himen puede romper o desgarrarse con actividades tan simples como montar bicicleta o caballo, hacer un deporte o diferentes actividades físicas que no implican penetración. Pero también al introducir un tampón, un dedo o algún juguete. Y puede resistir, cuando es muy flexible, a la penetración. Puede ser, además, reconstruido con puntos de sutura o con colgajo de mucosa vaginal.

Entonces no, no es indicador de virginidad.

¿Cómo saber si se es virgen?

Si usted, como el señor de la publicación, insiste en la virginidad, deberá revisar sus creencias y su definición propia de relación sexual, pues hay expertos en sexología que consideran interacción sexual hasta a un mismo beso. Además, en prácticas como el sexo oral o anal no hay afectación alguna al himen y ya se consideran prácticas sexuales comunes.

Según Giraldo, de hecho, el problema es que la educación sexual está solo basada en la penetración. Sin embargo, dice que en términos de sexualidad todas las prácticas eróticas son igual de valiosas e importantes que el coito, que es esa penetración. En otras palabras, y según ella, con un beso o con la masturbación mutua, por ejemplo, ya hay “pérdida de virginidad”, por llamarlo así. O, mejor, un primer encuentro sexual.

“Esa castidad que rodea a esa palabra virginidad, dada solo para el género femenino, es una construcción social, no es una realidad y la primera vez sí ocurre pero debería aplicar a todos los géneros”, añade la experta.

Muchas mujeres, por lo tanto, respondieron a la publicación argumentando que la virginidad es una construcción social que solo le resta valor a la mujer, con orígenes religiosos, y que lo que busca es controlar y cohibir la práctica y el disfrute y placer sexual femenino.

La OMS considera que verificar si el himen está intacto y, por consiguiente, si la mujer es virgen, “refuerza aún más las normas socioculturales que perpetúan la desigualdad de las mujeres, incluidas las opiniones estereotipadas de la moralidad y la sexualidad femenina, y sirve para ejercer el control sobre las mujeres y niñas”.

¿El himen y la sexualidad de la mujer?

Esta membrana sí puede afectar en cierta medida la relación sexual con penetración, pues en algunas causa dolor o malestar. Sin embargo, es simplemente una incomodidad. Además, no todas las mujeres sangran cuando se rompe el himen, recuerda Giraldo.

Con la imagen que compartió el hombre sobre el “hitman” hubo también quienes hablaron del tamaño y la apertura del canal vaginal de la mujer, comparándolo erróneamente con la apertura del himen.

La sexóloga explica que, en realidad, el canal vaginal está listo: es flexible y se adapta a las necesidades, mientras que el himen es solo el recubrimiento que puede o no existir.

No es solo la penetración

Lo que sí es muy cierto en la publicación de este hombre es que “hay que leer más”.

La sexóloga explica que no se conoce lo suficiente ni sobre el placer ni sobre la sexualidad, sobre todo la femenina. “La mirada de placer está enfocada en la penetración, que normalmente tiene un gran componente de placer para el género masculino, no el femenino, que se deja mucho a un lado. Incluso muchas mujeres creen que lo único que les debe dar placer es la penetración y me siento mal si eso no sucede”.

Entender el placer femenino será una forma de liberación y no está en manos de alguien más.

Algunas reacciones en redes: