¿Quiere sobrevivir a la gripa? Los expertos le recomiendan comer fresas

El nutriente es soluble en agua, lo que significa que su cuerpo no lo almacena, por lo que necesita una ingesta adecuada y constante para mantenerse saludable. Todas las frutas y verduras contienen vitamina C, pero algunas son fuentes más ricas que otras.

Una porción de 3,5 onzas de fresas frescas, o unas cinco fresas grandes, aporta 32 calorías y casi 59 miligramos de vitamina C, es decir, el 98 % del valor diario que deberíamos tomar.

¿Cómo consumirla?

La nutricionista Fabiana Plata señala que el valor diario de vitamina C que debemos tomar es 60 miligramos, una cantidad que sirve como punto de referencia para que los consumidores disciernan si una sola porción de un alimento es una buena fuente del nutriente.

Por porción de 1/2 taza, el tamaño estándar de una sola porción de fruta fresca, las fresas clasifican como excelentes fuentes de vitamina C. Sin embargo, el valor diario de un nutriente no es lo mismo que su ingesta diaria recomendada, ya que cantidad está influenciada por edad y género. Las pautas de ingesta de vitamina C recomiendan que las mujeres y los hombres mayores de 19 años consuman entre 75 miligramos y 90 miligramos de vitamina C por día, respectivamente.

Debido al estrés oxidativo causado por las toxinas de los cigarrillos, los fumadores y aquellos que fuman con frecuencia tienen niveles más bajos de vitamina C en la sangre y deben aumentar su ingesta diaria en 35 miligramos.