La mejor postura para dormir según la ciencia

Un estudio realizado en la Universidad de Stony Brook añadió otra dimensión a estos hallazgos. El estudio demostró que dormir de lado puede ayudar en el proceso de eliminación de residuos cerebrales, lo que puede reducir las posibilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Pero no todas las posturas laterales son iguales. Dormir en el lado izquierdo, conocido como el “lado del corazón”, ha demostrado tener beneficios adicionales en comparación con su contraparte derecha. Según el ‘Journal of the American College of Cardiology’, dormir en el lado izquierdo puede ayudar a reducir el reflujo ácido, aliviar la indigestión y mejorar la salud cardiovascular.

Aunque dormir de lado parece ser la postura más saludable, no es necesariamente la mejor para todos. Por ejemplo, las personas con ciertas afecciones médicas, como el glaucoma, pueden encontrar que la postura lateral agrava sus síntomas.