Para los niños, el sueño no es solo un acto de descanso; es una actividad crítica para el desarrollo físico, mental y emocional. Sin embargo, en la actualidad, muchos niños no están recibiendo la cantidad de sueño que necesitan. Y aunque usted no lo crea, la privación del sueño puede resultar en varios problemas de aprendizaje y desarrollo. Conozca por qué es importante el descanso adecuado en los niños, sus consecuencias y algunas recomendaciones para los padres.

Según la Academia Americana de Pediatría, los niños de 3 a 5 años deben dormir entre 10 a 13 horas por noche, incluyendo siestas. Los niños de 6 a 12 años necesitan entre 9 a 12 horas de sueño, y los adolescentes entre 13 y 18 años necesitan entre 8 a 10 horas. Cabe señalar que estas cifras pueden variar levemente dependiendo del niño.

La privación del sueño en niños puede resultar en una variedad de problemas físicos y mentales. Uno de los más notables es el impacto en el aprendizaje y la memoria. Durante el sueño, el cerebro trabaja para consolidar la información adquirida durante el día, formando nuevas conexiones neuronales. Cuando un niño no duerme lo suficiente, este proceso puede verse alterado, llevando a dificultades para concentrarse, recordar información nueva y solucionar problemas.

Además, la falta de sueño puede causar problemas de comportamiento, incluyendo hiperactividad, impulsividad y falta de control emocional. De hecho, se ha demostrado una correlación entre la falta de sueño y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

La falta de sueño también puede tener efectos a largo plazo en la salud física. Los niños que no duermen lo suficiente tienen un mayor riesgo de obesidad, diabetes, problemas de crecimiento e incluso enfermedades del corazón.