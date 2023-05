Un equipo de investigación en Hangzhou, China, descubrió que el consumo frecuente de alimentos fritos, especialmente papas fritas o a la francesa, se relaciona a personas con un 12 % más de riesgo de ansiedad y un 7 % más de riesgo de depresión, en comparación con aquellos que no comen alimentos fritos.

Este vínculo fue más pronunciado entre los hombres jóvenes y los consumidores más jóvenes.

Los alimentos fritos son factores de riesgo conocidos en materia de obesidad, de presión arterial alta y de otros efectos sobre la salud. Esos resultados dejan en evidencia “la importancia de reducir el consumo de alimentos fritos para la salud mental”, precisa el artículo publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).