Loción hidratante para el cuerpo: ¿puede contribuir a la detección temprana del cáncer de mama?

“En este propósito se ha unido a nosotros con su talento una artista colombiana extraordinaria, Melissa Arbeláez quien, a través de su arte, convirtió nuestra etiqueta en una pieza educativa ilustrando los 3 pasos para la detección temprana, pero además, diferentes rostros de mujeres, de todas las edades, para recordarnos que ésta es una enfermedad que no diferencia raza, edad, credo, ni posición social; a cualquier mujer le puede llegar, en algún momento de su vida, la clave está en que identifiquemos cómo puede presentarse, porque detectado a tiempo el cáncer de mama puede ser curable hasta en un 98% de los casos”, expresó Carolina Henao Restrepo, Directora Ejecutiva de la Fundación Avon para las Mujeres.

“Tuve una conexión muy especial con la marca para poder concretar esta alianza, ya que una de mis amigas más cercanas vivió este proceso de cáncer de seno, así que lo he vivido muy de cerca con ella. También me concientizó mucho sobre el autocuidado para detectar a tiempo la enfermedad y me alegra poder contar esta historia a través de lo que amo: el arte”, expresó la artista, Melissa Arbeláez.

Con esta edición especial, Avon busca contribuir a que se genere mayor conciencia sobre esta enfermedad y la importancia de detectarla a tiempo. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, cerca de 460 mil mujeres en las Américas son diagnosticadas cada año con cáncer de mama y alrededor de 100 mil fallecen, convirtiéndose en la segunda causa de mortalidad por cáncer en la región.

La Avon Milk ya está disponible en el catálogo de Avon de Campaña 16 y se puede adquirir a través de una Representante Independiente Avon. Además, quienes la compren están aportando a la Fundación Avon para continuar en su propósito educativo y en la realización de jornadas de tamizaje, mamografías y sensibilización en comunidades vulnerables en toda Colombia.