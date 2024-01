$!Los pacientes con enfermedades huérfanas, ‘entre la espada y la pared’

Por su parte, Mónica Barrera Cifuentes madre de Sarah y Santiago pacientes diagnosticados tempranamente con Enfermedad de Gaucher expresó: “El cuerpo no sabe de trámites. Mis hijos deben recibir dos veces al mes una infusión que hay que programar con anticipación. Desafortunadamente por los problemas actuales, la última sesión de mis hijos no se realizó. Según la IPS porque la EPS Sanitas no ha autorizado el nuevo sistema de atención luego de concluir el convenio con Cruz Verde que se encargaba de despachar los medicamentos que están por fuera del plan de beneficios. El gran problema es que las autoridades como la Superintendencia Nacional de Salud tampoco nos responde. Estamos perdidos, desorientados acerca de la forma en la que se van a llevar a cabo los tratamientos. Suspender la terapia es complejo y tiene consecuencias para la salud. Urge resolver”, puntualizó.

Hoy en día tiene 18 años y desde hace más de un mes la IPS Especializada en Bogotá le suspendió su tratamiento pues alegan que la EPS Sanitas no les ha pagado por lo que no pueden aplicarle la terapia.

Retos sanitarios y de acceso

Desde hace varias semanas María Camila no recibe su medicamento, una infusión que requiere cada 15 días. De acuerdo con Rodríguez, la respuesta ha sido que por problemas de cartera entre Famisanar y Audifarma no se ha podido suministrar la terapia. Este medicamento es de vital importancia para la niña pues tanto su calidad de vida como supervivencia se ven en peligro por la falta de tratamiento. Luego de que su madre ha interpuesto tutela y desacato se encuentra en espera de la atención permanente de su caso, como lo requiere su hija.

Jhon Alex Velázquez es un paciente de seis años diagnosticado con Hemofilia A severa con alta respuesta de inhibidores. Producto de esta enfermedad Jhon se enfrenta a la que se considera la complicación más grave de la hemofilia pues la alta respuesta de inhibidores genera una reacción inmunológica en contra del factor de coagulación suministrado. Por esta razón, su riesgo de hemorragia es significativo al no tener una correcta coagulación.

El menor requiere de un medicamento 3 veces por semana. Sin embargo, desde que la EPS Sanitas los cambió de IPS la aplicación de su terapia no ha sido posible pues el nuevo Instituto Prestador de Salud no tiene las capacidades ni las medidas necesarias para atender al niño pues dentro de varias características deben saber manejar el catéter implantable de Jhon Alex. De acuerdo con su madre, Mónica Lizeth Montañéz, la IPS no conoce ni siquiera la historia clínica de su hijo y desde el 29 de noviembre no se ha cumplido con la aplicación del medicamento.