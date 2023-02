$!‘No coma cuento’... Los seis mitos sobre la digestión

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los problemas digestivos de las personas suelen estar relacionados con alteraciones en la digestión de los alimentos. No es difícil encontrar personas con algún problema de este tipo. Sin embargo, son trastornos fáciles de evitar.

No todo lo que se dice sobre la digestión y los malestares gastrointestinales son ciertos, por lo que existe desinformación al respecto. Muchas ideas se dan por sentadas en cuanto a la alimentación y la digestión y en realidad no tienen fundamento alguno.

Es importante mantener el cuerpo hidratado, pues con agua las heces se ablandan y se mejora el tránsito intestinal.

Hay señales de alerta que no debe dejar pasar por alto, como el dolor de estómago que indica que algo puede estar pasando en su sistema digestivo, y debe consultar al médico para saber qué es lo que está provocando este síntoma, especialmente si es frecuente.

Si quiere llevarse bien con su sistema digestivo para que no le juegue malas pasadas, deben aprender a conocerlo.

¿Verdad o mito?

Otto Calderón, médico gastroenterólogo adscrito a Colsanitas, aclara esta serie de mitos y premisas sobre la digestión.

Comer de pie facilita el aumento de peso. Falso.

Aunque esta teoría es falsa, no es recomendable comer de pie o caminando, ya que la digestión se ve afectada, pues el flujo sanguíneo ya no está ocupado solamente en la zona abdominal procesando los alimentos como debería, sino que tiene que redistribuirse a las piernas también. Tampoco se debe comer acostado porque puede inducir el reflujo gastroesofágico.

Es beneficioso hacer la siesta. Verdadero.

La siesta tiene una repercusión en el desempeño del resto del día”. Al tomar la siesta, se reducen los niveles de adenosina (estimulante respiratorio) y sus efectos, por lo que se incrementa la sensación de energía.

El estómago se agranda al comer más. Falso parcialmente.

El estómago es un órgano elástico, por esta razón, cuando entra la comida, este se distiende para hacer espacio a lo que ingrese.

Al comer rápido la comida nutre menos. Verdadero.

Cuando las personas pasan la comida por la boca sin desintegrarla lo suficiente, a través de la saliva y la masticación, es posible que se cuelen pedazos demasiado grandes o compactos, lo que dificulta el trabajo del estómago.

Se debe comer tres veces al día. Falso parcialmente.

Aunque no tiene nada de malo comer tres veces al día, comer cinco veces ayuda a mantener la glucosa en niveles óptimos. En cuanto a los horarios, no existen mejores horas que otras para comer. Es clave evitar comer en abundancia muy tarde en la noche, debido a que el sistema digestivo no es tan eficiente a esa hora.

El orden del menú afecta el producto. Falso parcialmente.

Con una comida completa constituida de verdura, plato fuerte y el postre, es necesario privilegiar la ingesta de verduras porque poseen más fibra. Y en vez de jugos preparados a base de frutas naturales, que suelen acompañar el menú y que aportan muchas calorías vacías, mejor tomar agua, infusiones aromáticas o café, sin añadirle azúcar.