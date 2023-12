¿Qué es la resistencia a la insulina y cómo afecta los niveles de glucosa en sangre?

La resistencia a la insulina está estrechamente vinculada a la diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que afecta a millones en todo el mundo. Cuando las células no pueden absorber glucosa eficientemente, los niveles de azúcar en sangre aumentan, lo que puede llevar a la diabetes si no se controla.

Factores de riesgo y prevalencia:

La resistencia a la insulina no discrimina y puede afectar a personas de todas las edades y antecedentes. Sin embargo, ciertos factores de riesgo aumentan la probabilidad de desarrollar esta condición. Estudios epidemiológicos, como el realizado por la Universidad de Harvard, indican que la obesidad, la falta de actividad física y una dieta rica en grasas saturadas y azúcares están fuertemente asociadas con la resistencia a la insulina.

La Dra. Luisa Gómez, epidemióloga y coautora del estudio de Harvard, comenta: "Nuestros hallazgos sugieren que abordar estos factores de riesgo mediante cambios en el estilo de vida puede ser crucial para prevenir y manejar la resistencia a la insulina".

Consecuencias cardiovasculares:

La resistencia a la insulina no solo aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, sino que también está vinculada a problemas cardiovasculares. Una revisión exhaustiva de estudios clínicos publicada en el Journal of the American College of Cardiology destaca la conexión entre la resistencia a la insulina y la enfermedad cardiovascular, incluyendo hipertensión, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular.

El Dr. Javier Martínez, cardiólogo y autor principal de la revisión, explica: "La resistencia a la insulina crea un entorno metabólico propicio para la inflamación y la disfunción endotelial, factores que contribuyen significativamente a las enfermedades cardiovasculares. Es esencial abordar este problema de manera integral".