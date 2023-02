$!¿Quiere ser vegetariano? Así puede cambiar sus hábitos alimenticios

¿Tender o no la cama al levantarse? El debate que puede influir en su salud

Incluso este tipo de cambios en la alimentación llegan a convertirse en un estilo de vida, basado principalmente en el consumo de frutas y verduras. No obstante, es clave hacerlo con responsabilidad para que no afecte la salud.

Más de 600 millones de vegetarianos hay en el mundo, según cifras de la Unión Vegetariana Internacional.

“Reemplazar estos nutrientes con proteína que no proviene de animales debe ser una tarea consciente y responsable”, dice Carolina Pinzón, coordinadora de Nutrición de la Clínica Universitaria Colombia.

En ese orden de idas, Pinzón señala que la proteína de origen animal contiene todo los aminoácidos esenciales en óptima proporción no tiene aminoácidos limitantes como si las matrices alimentarias de origen vegetal; para mejorar su aporte proteico es necesario mezclar las fuentes vegetales con el fin de proporcionar mediante otro grupo el aminoácido limitante de las leguminosas (metionina). Esto, agrega, se logra mezclando leguminosas con cereales; y aún mejor, si se mezcla con una matriz animal como por ejemplo huevo o lácteos.

Igualmente la experta hace énfasis en que los “modelos de alimentación deben asegurar contener todos los grupos de alimentos de manera suficiente y equilibradas atendiendo a las necesidades específicas del individuo; no hay un beneficio respecto a ser vegetariano o omnívoro; los vegetarianos si incorporan más fibra a su dieta por sus principales fuentes alimentarias pero esto es posible también llevando una alimentación omnívora”.

Un especialista debe orientar esta transición de alimentación

Además subraya que hoy en día hay gran variedad de oferta para los vegetarianos. Entonces no hay ningún obstáculo para la persona que está pensando en hacer esta transición, y por eso motivo tiene que encontrar un buen profesional para que todo lo contrario lo guíe en esta transición.

“Obviamente en este tipo de alimentación no se puede recurrir a una persona que desconoce el tema nutricionista, son los expertos en el tema los que podemos orientar mejor ese tipo de personas”, destaca García.

¿Cuál es la diferencia entre vegetariano y vegano?

Angélica García, deportóloga y docente de la Especialización en Ortóptica y Terapia Visual de la Universidad de La Salle, hace la distinción entre el concepto de vegano y vegetariano.

Según ella, una persona vegana no consume ningún producto de origen animal, pero eso no solamente se restringe en la comida, sino también en el uso de productos de origen animal y en la parte textil cosmética. Mientras que una vegetariana es esa persona que no consume carne, pero que tiene varios enfoques.

“Está el vegano estricto como tal y el vegetariano que deja de comer carne, pero se queda por lo menos con el huevo y los lácteos. Ese se llama un ovolácteo vegetariano. Si solamente se queda con los lácteos, pero eliminó el huevo, se llama lactovegetariano. Y si solamente dejó los lácteos, pero sigue consumiendo el huevo, es ovovegetariano, esa es la gran diferencia”, explica la experta consultada por Vanguardia.