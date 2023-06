$!¿Quieren ser padres? Todo lo que debe saber sobre fertilidad

La infertilidad afecta a una de cada seis personas en el mundo.

¿Cuál es la situación actual de Colombia?

De acuerdo con José Pablo Saffon, médico especialista en reproducción asistida y CEO del Centro Médico de Fertilidad de Novafem, la reproducción asistida en Colombia data de los años 80, hoy día Colombia cuenta con 32 centros de reproducción.

Colombia no cuenta con una regulación en la materia, existen algunas sentencias de la corte para regular la practica de la reproducción asistida, pero no se ha legislado al respecto. Por tanto, cada persona que requiera un tratamiento de esta índole tendrá que hacerlo con sus propios recursos. Parra ello, Novafem tiene distintas estrategias para volver más accesible estos procedimientos, no obstante, se debe tener presente que todo esto requiere de tecnología de punta e insumos que no se producen en nuestro país.