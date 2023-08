$!Recomendaciones y mitos a la hora de cuidar su cabello

• Para hidratar y fortalecer el folículo piloso, consume frutas ricas en vitaminas C como la naranja, la mandarina, la piña y el limón.

Lucir un cabello saludable no depende solamente del uso de productos tópicos, sino también de llevar una dieta balanceada e hidratación constante para aportar nutrientes desde el interior del cuerpo y así mejorar o mantener una apariencia sana, brillante, manejable y sedosa.

Tipos de cabello

Recomendaciones para cabello graso y cabello seco

Se debe a la producción excesiva de sebo capilar. Para poderlo evitar, debes utilizar un shampoo que esté enfocado en la limpieza profunda con el fin de que el cuero cabelludo quede libre de impurezas, pues si no se lava bien, se tapan los folículos pilosos, lo que puede causar una inflamación de la glándula sebácea, provocando el debilitamiento y posible caída de la hebra capilar.

Además, llevar una dieta saludable, rica en alimentos que aporten vitaminas A, B y C, y tomar suficiente agua.

Cabello seco: es ocasionada por el aire seco debido al clima, el uso frecuente de herramientas de calor, como el secador y la plancha, procesos químicos, o no llevar una dieta balanceada.

Una persona con cabello graso no debe lavar el cuero cabelludo con la yema de los dedos a la hora de bañarse, porque esto activará las glándulas sebáceas; la forma correcta de hacerlo es con la palma de la mano.

1. Aplicarse mascarillas caseras a base de frutas, verduras, aceites, entre otros alimentos

Desde la pandemia se masificó la tendencia de hacer uso de mascarillas caseras a base de frutas, verduras y otros alimentos para el cuidado del cabello; sin embargo, las personas no tienen en cuenta que los beneficios al ingerir un alimento, no son los mismos que al aplicarlos sobre el cabello o piel cabelluda, presentándose en algunos casos reacciones como picazón, resequedad, sensibilidad de la hebra, alergias, entre otros. Además, las partículas de los compuestos de la mascarilla son demasiado grandes, y no penetrarán la hebra capilar o la piel cabelluda quedando los nutrientes en la parte superficial.