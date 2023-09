$!¿Cómo puede cuidar la piel sensible de manera natural? Siga estos consejos

Bienestar y soluciones

Hace cinco años, nació Purezza, una marca de cuidado de la piel colombiana que se especializa en productos naturales y está dirigida a personas con piel sensible y diversas necesidades dermatológicas, como dermatitis, psoriasis, rosácea, resequedad extrema, efectos de la quimioterapia y alergias.

“Nuestra misión es proporcionar a los colombianos opciones de cuidado de la piel que sean naturales y altamente efectivas. Trabajamos constantemente en la investigación y el desarrollo de nuevos productos que se adapten a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y que les permitan lucir y sentir una piel saludable y radiante. Purezza, nace de mi experiencia con los productos convencionales, me generaban alergias e irritaciones, mi piel es sensible, por lo que, me comprometí a buscar nuevas alternativas para la salud y el bienestar de la piel brindando soluciones confiables, de calidad y seguras para toda la familia”, dice Vanegas.

Además, ofrecen soluciones específicas para el alivio de la picazón y la irritación, así como productos diseñados para el cuidado de la piel durante la quimioterapia.