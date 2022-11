Salud mental y estrés laboral, el gran reto de las empresas

En el mundo, se calcula que cada año, las muertes laborales ascienden al menos a 1,9 millones, y producen unos 360 millones de accidentes laborales no mortales que tienen como consecuencia más de 4 días de baja laboral.

Desafortunadamente, los colaboradores con estrés no pueden cumplir con los plazos y utilizar su creatividad. Además, puede desencadenar otros problemas de salud mental que afectan la productividad laboral, incluidos el agotamiento, la ansiedad, la depresión y los conflictos.

Vale la pena resaltar que, si no se aborda el estrés laboral oportunamente, las organizaciones son quienes asumirán su costo, por el valor que conlleva la rotación, la desconexión y el ausentismo, ya que la productividad depende de las habilidades de gestión del tiempo de los empleados y de su capacidad para concentrarse en la tarea en cuestión.

Ana María Herazo, directora en Talengo, firma global de búsqueda de directivos y consultoría de liderazgo, explica el estrés laboral como una respuesta de miedo, coordinada para protegernos contra los peligros de nuestro entorno y sus principales causas son una carga laboral muy alta, poca independencia y autonomía en las labores diseñadas para el cargo, salario no acorde con las responsabilidades, falta de comunicación entre compañeros de trabajo, injusticia o falta de respeto, falta de coincidencia entre el lugar de trabajo y los valores personales, y una de las más importantes, la presión laboral.

El estrés en el proceso de selección

Una gran incógnita en el mercado laboral con el tema del estrés es qué pasa con los procesos de búsqueda si padece algún tipo de enfermedad laboral. Ricardo Herrera, director en Talengo, asegura que “los procesos de selección se podrían ver afectados dependiendo de la situación en particular del candidato, de la enfermedad que esté padeciendo y los efectos que pueda tener la persona. Si no es un tema severo, no debería afectar en la oportunidad laboral, porque muchos de estos problemas de salud tienen incluso mejoría con un cambio de compañía”.

En un gran porcentaje los líderes y gerentes también presentar este tipo de enfermedades. Herrera afirma que “las personas que tienen estrés laboral deben pensar qué lo está generando y tomar decisiones al respecto. Los líderes deben tener la capacidad de identificar los puntos claves que generan estrés tanto para él como para sus equipos, y de esta manera actuar frente a ello. Si los temas de estrés no son solucionables, el ejecutivo debe estar abierto a identificar nuevas oportunidades profesionales, la salud mental está primero que cualquier tema laboral”.

Es importante destacar que los líderes tienen gran responsabilidad, no solo deben administrar su estrés, sino que deben impartir en su equipo espacios de fortalecimiento de inteligencia emocional y cuidado de la salud mental, los c-levels están en la tarea de implementar acciones que mitiguen esta problemática, para no solo evitar enfermedades laborales, sino reducir gastos futuros.