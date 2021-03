Sector salud, aliado en la equidad de género

Cuando hablamos de equidad de género dentro de las organizaciones, según un estudio realizado por Cifras y Conceptos, tan solo 7 de las 100 empresas más grandes de Colombia son presididas por mujeres.

En el caso del sector salud, persiste una brecha salarial, así como una diferencia en cuanto a la carga laboral entre hombres y mujeres. Además, en el caso particular de las mujeres existe un techo de cristal que les impide escalar de forma equitativa hacia los cargos directivos o de liderazgo.

Sin embargo, según el estudio, se pudo corroborar que las brechas impuestas tienen mucha relación con los límites que cada mujer se impone, pues, aunque las cifras destacan que el 93% de las mujeres del sector salud siente que ha crecido profesionalmente de acuerdo con sus expectativas, el 51% de ellas piensa y manifiesta que existe el “techo de cristal”.

De acuerdo con lo que afirmó Claudia Sterling, Vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de Droguerías y Farmacias Cruz Verde en la primera Cumbre de líderes por la equidad de género organizada por Women in Connection “las mujeres nos hemos acostumbrado a auto sesgarnos, a no creer en nosotras mismas. Nuestra falta de confianza y seguridad no nos permite creer y desarrollar todas las habilidades y competencias que seguramente tenemos para ocupar cargos directivos”.

Así mismo, es importante resaltar que la mayoría de los participantes tanto del estudio como de la cumbre coincidieron en afirmar que, aunque la equidad de género hoy en día es un tema de interés de la agenda pública aún requiere más unión de los líderes, un cambio de cultura y apoyo del sector privado.

Le puede interesar: Juntas directivas solo tienen un 17% de participación femenina

Un ejemplo de buenas prácticas en equidad de género es la mencionada cadena de Droguerías Cruz Verde. En el último año la compañía generó 1.371 empleos, de los cuales el 71.3% fueron ocupados por mujeres, lo cual ha permitido generar un ambiente diverso e integral. Las vacantes laborales cubiertas fueron 2 en la alta gerencia, 4 de gerencia media, y 1.365 cargos administrativos y operativos.

Así mismo, en el centro de distribución (CEDI) de Cruz Verde, se ha realizado un importante trabajo para mejorar y aumentar el porcentaje de mano de obra femenina, la cual, solía ser de prevalencia masculina. Es así como se ha alcanzado una cifra general en la mano de obra de 71,33% de mujeres frente a un 28,67% de hombres.

De esta forma, se plantea como un reto para el sector salud, el brindar las mismas posibilidades tanto para hombres como para mujeres al momento de acceder a cargos directivos, así como de lograr una distribución de cargas horarias y de remuneración equitativa.

“La equidad de género en nuestras empresas brinda la posibilidad a la sociedad de no seguir repitiendo algunos estereotipos, como que el cuidado de los niños es únicamente labor de la mujer. Una de las propuestas para alcanzarlo es, por ejemplo, a través del impulso de licencias de paternidad dentro de las compañías” agrega Sterling.