$!Sobrevivientes de cáncer de mama: Historias de esperanza, valentía y acción

“Estás en etapa 2, todavía tienes posibilidades, tranquila’ –me dijo ella–. Enseguida, me pasaron a donde una enfermera que me iba a hablar sobre la enfermedad, cómo era el proceso, todo lo que se venía, porque es como cuando uno tiene el primer hijo, que no tiene idea de cómo va a ser esa experiencia. Entonces eso te genera cierto alivio; pues cuando a ti te dicen la palabra “cáncer”, tú piensas que es el final de todo, pero cuando ya empiezan a hablarte de eso, te devuelven la esperanza de que tú debes luchar para salir adelante”, comentó.

Una vez diagnosticada, Silvia se aferró a esa esperanza y comenzó su tratamiento, enfrentando esta enfermedad con valentía.

Desde su experiencia, reconoce la importancia de la detección temprana que, de hecho, es uno de los principales retos frente a esta patología en Colombia e, incluso, a nivel mundial.

En el país, según las cifras de la Cuenta de Alto Costo (CAC), a corte del 31 de agosto de 2023 se han informado 107.181 casos prevalentes de cáncer de mama en mujeres. Este es el más frecuente entre los 11 tipos de cáncer priorizados en el sistema de salud colombiano.

Entre tanto, en América del Sur, Colombia representa un 10,3% de los casos nuevos, y esta enfermedad es la principal causa de mortalidad en el continente.