$!Triglicéridos altos: Cuatro aguas para bajar los niveles de manera natural

Los triglicéridos altos pueden ser causantes de varias enfermedades en el cuerpo humano, por eso es importante tener una alimentación saludable que permita tenerlos en niveles adecuados.

Además: Día Mundial de la Alergia: Causas, tipos y tratamientos

“Los triglicéridos son un tipo de grasa. Son el tipo más común de grasa en su cuerpo. Provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come. Los triglicéridos también provienen de calorías adicionales. Estas son las calorías que usted come, pero que su cuerpo no necesita de inmediato”, señala el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus.

Teniendo en cuenta lo anterior, los especialistas siempre recomiendan hacer chequeos constantes en el médico para monitorear los niveles de triglicéridos.

Sin embargo, existen una diversidad de alimentos que, con una correcta preparación, pueden aportar de manera positiva para mejorar e incluso prevenir los altos niveles de grasa en la sangre.