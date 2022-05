Úlcera de pie diabético: las personas tienen mucho miedo de la amputación

Los pacientes de las zonas rurales, los más afectados

Para el doctor Rubén Fuentes Internista y Endocrinólogo de Bucaramanga, los pacientes más afectados por esta enfermedad son quienes viven en las zonas rurales, ya que sus hábitos de vida no son los más adecuados, como los alimentos.

Algunos le temen a la insulina, otros no tienen nevera para la conservación de esta, andan descalzos o con calzado inadecuado, o no tienen acceso a los servicios de salud y cuando llegan, ya tienen complicaciones o alguna discapacidad como el Pie de Charcot.

Esta enfermedad degenerativa y progresiva, afecta las articulaciones del pie y se presenta una deformidad completa de los huesos, por fracturas que se presentan por las mismas lesiones. Por lo general, son pacientes que solo consultan cuando el pie está completamente deformado.

Adicionalmente, las personas que viven en el campo tienen una alta tolerancia al dolor, por lo que no piden consulta médica, y todavía existe la creencia popular del consumo de plantas y remedios caseros, generando todas las complicaciones de la Úlcera del Pie Diabético.

Grupo de Pie Diabético del Hospital Pablo Tobón Uribe

Con todo tipo de complicaciones llegan pacientes del Urabá Antioqueño, Atlántico, Bagre, suroriente de Antioquia y otras regiones del país al Pablo Tobón Uribe de Medellín, un hospital de Nivel 4, donde se formó desde hace 6 años el Grupo de Pie Diabético.

Este Grupo está conformado por endocrinólogo, ortopedista, internista, infectólogo, vascular periférico, clínica de heridas, educadora de diabetes, psicóloga, fisiatra y cirugía.

“Somos un hospital donde recibimos remisiones de pacientes con enfermedades muy complejas. Atendemos pacientes que ya están con muchas complicaciones, como enfermedades arteriales muy severas, enfermedades renales y son remitidos de centros de atención de primer y segundo nivel”, explica el doctor Iván Arroyave ortopedista y traumatólogo de este grupo de especialistas.

En un estudio publicado por el hospital Pablo Tobón Uribe, en el transcurso de 4 años, los pacientes que ingresaron por Úlcera de Pie Diabético, el 51% padecía enfermedad arterial periférica, el 57% tenía úlceras grado 3 o mayor, el 58% requirió amputación, el 62% de las amputaciones fueron menores. La mortalidad atribuible a infección del pie diabético o complicaciones derivadas de la amputación fue del 1,7%.

Para el doctor Arroyave, “la principal barrera de la enfermedad es el propio paciente, porque no se toma los medicamentos, la alimentación no es la adecuada. Adicional a esto se suma la dificultad a la atención médica cuando viven en regiones apartadas, otras veces no les llegan los medicamentos a tiempo, cuando van a reclamarlos deben permanecer de pie un tiempo prolongado que hace que la herida se la abra de nuevo, se rompe la piel, se daña el proceso de cicatrización. Hay muchos factores que afectan”.

A Luz Dary Rodríguez, el hongo que le diagnosticaron resultó ser una UPD

A principios de 2021, Luz Dary una mujer de 55 años, oriunda de Mariquita, Tolima ya había aprendido que la diabetes y la hipertensión eran parte de su vida desde hacía 35 años. Sin embargo, un día se dio cuenta que en su pie izquierdo venía creciendo un “moradito” que crecía y empezó a incomodarla al punto de asustarla.

Acudió a urgencias de un hospital de Villavicencio, donde vive con su familia y el médico que la atendió, la remitió a consulta externa para que le hicieran un raspado y una biopsia, ya que tal mancha no ameritaba una urgencia.

Posteriormente, después de acudir a un médico particular, quien la trató con antibiótico, le apareció una línea morada, que le causaba mucho dolor y empezó con fiebre.

Ahí fue cuando acudió al hospital Yanguas de Soacha, donde la hospitalizaron, le descubrieron su problema arterial y empezó su calvario de 3 meses y medio entre cirugías, dos stents en las arterias de las dos piernas, curaciones y todas las medidas del grupo interdisciplinario que la atendieron para evitar la amputación que ya le habían augurado.

En el momento de esta entrevista su herida ya está curada, sin embargó nos manifestó otro susto que le estaba produciendo un moradito que le estaba apareciendo en uno de los dedos del pie.

La lucha aún no termina, “uno tiene que aprender a cuidarse, valorarse uno mismo, porque si no se friega uno para toda la vida. ya soy consciente de los cuidados que debo tener conmigo, ya no más gaseosas, tortas de cumpleaños y los demás alimentos que sé, me hacen daño”.

Enfocarse en las terapias preventivas en estadios tempranos y las terapias de apoyo a largo plazo para las personas con remisión de Úlcera de Pie Diabético (UPD), pueden producir una mayor esperanza de vida y salud para los pacientes.