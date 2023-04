$!¿Usa lentes de contacto? Siga estas recomendaciones para evitar problemas de salud

1. El lavado de manos es esencial . Debe lavarse muy bien las manos antes de poner, retirar o manipular los lentes de contacto. Recuerde que cualquier germen, virus o bacteria que tenga en sus manos podrá alojarse en el lente y transmitirse al ojo, si no tiene una higiene adecuada. Recuerde además secar sus manos con una toalla limpia que no suelte pelusas.

3. Use los productos adecuados para guardar y limpiar sus lentes. Los lentes de contacto requieren productos exclusivos para su uso y manejo determinados por su médico. Por ejemplo, solución desinfectante oftálmica o el estuche para almacenarlos y no pueden ser reemplazados por sustitutos caseros.

5. Evite a toda costa el agua de la llave. Según la doctora Medina, “el agua de la llave puede ser segura para tomar, pero no lo es para propósitos médicos y mucho menos para el mantenimiento de los lentes, pues contiene una gran cantidad de microorganismos que pueden transmitirse fácilmente del lente al ojo y producir daños”. Por eso, no exponga sus lentes al contacto con el agua de la llave, es decir, no debe bañarse con ellos, tampoco nadar o entrar a una zona húmeda. No debe lavar el estuche con agua del grifo, y olvídese de usarla como sustituto de la solución desinfectante oftálmica para lavar los lentes.