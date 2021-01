La novia del cantante Vicente Fernández Jr., la modelo Mariana González Padilla, conocida en las redes sociales como la Kim Kardashian mexicana, demostró que es de armas tomar en su respuesta a los haters que cuestionan su relación por la diferencia de edad con su pareja.

La empresaria de 37 años dijo en un mensaje en su Instagram, que si bien muchas personas se creen Dios para juzgarla, a ella y su pareja solo les importa su propia opinión.

“Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo, te amo. Tenemos mil jueces que juzgan día a día lo nuestro en el mundo, que todos se creen Dios. Lo único que me importa es lo que sabemos los dos”, comentó junto a una sensual fotografía abrazada a su amado.

Aunque algunos de sus seguidores le comentaron lo linda pareja que hacen, otros continuaron cuestionando la veracidad de su amor por el cantante, a lo que ella tampoco se quedó callada.

“Qué triste cuando una mujer se interesa por un hombre que ya esté hecho y él no se da cuenta que es por interés”, le comentó un usuario. A lo que González contestó: “Tu cuida tu vida, es de él su dinero, no tu dinero. No opines si no sabes”.

Fernandez respondió al mensaje de su amada con una romántica dedicatoria en la que le expresó nuevamente su amor. “Cuando recibes unas palabras que te llenan el corazón y el alma, sabes que en realidad el amor es entre dos, aunque existan miles de jueces en el mundo, sigan opinando gasten su tiempo, sigan viendo y nos sigan envidiando, les mandamos bendiciones Mariana y yo”, escribió.