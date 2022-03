“Se piensa que el único objetivo de los reinados es cultivar la vanidad”

Tras su participación en Miss Universo 2019, logrando entrar en el selecto grupo de cinco finalistas, la caleña Gabriela Tafur esperaba que el 2020 fuera su año para brillar y destacarse, como lo han hecho muchas de las mujeres que han portado la corona de la Señorita Colombia.

Pero llegó la pandemia y el mundo se encerró. Sus planes tuvieron que ser aplazados, lo que le permitió volver a casa, dejar de viajar tanto y allí se reencontró con sus diarios, las anotaciones que realizaba en su día a día como soberana de la belleza colombiana, lo que la impulsó a escribir un libro.

‘Gabriela Tafur: en todo su derecho’, es el nombre del libro que publicó, y casi de inmediato recibió la oferta para hacer parte del equipo de presentadoras, junto a Andrea Serna, de la temporada número 18 del ‘Desafío’.

En este libro, Gabriela muestra todo lo que se necesita para ser Señorita Colombia, con una disciplina férrea, mucho aguante y una gran sensibilidad, pero en especial, y algo que muchos no reconocen, es el poder trabajar por los demás.

Pero además, en sus páginas Gabriela plasma cómo logró desmarcarse de la típica reina, o de lo que la gente cree que es una reina, por lo que se lanzó a escribir su experiencia, los entretelones de la corona, pero también su profunda labor social.

Un libro y una oportunidad de oro al integrar el equipo del Desafío The Box...

Lanzamos el libro en diciembre y de inmediato llegó la propuesta para participar en el ‘Desafío The Box’, pero tuve el tiempo de poder darlo a conocer. La gente se ha encontrado con esta historia y está en contacto con los lectores a través de redes sociales. Cada vez más gente se está encontrando con esta historia.

¿Cómo ha sido la reacción del público frente a lo que narra en este libro?

La gente le ha gustado mucho, se ha sorprendido con esta historia. No se imaginan lo que se vive y lo que se ve al viajar por Colombia como Señorita Colombia y las historias que me encontré sobre el hambre en distintas partes del país, así como la migración del pueblo venezolano y el pueblo libanés y cómo estos dos fenómenos coinciden en muchos aspectos.

¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

Creo que la pandemia nos revolcó la vida a todos. Cuando llegué de mi participación en Miss Universo en enero de 2020, yo pensé que tendría mil oportunidades durante ese año, pero nadie contaba en que en marzo se cerraría el país y el mundo, por lo que luego de procesarlo todo, decidí que debía contarle al mundo todo lo que se vive como Señorita Colombia y el detrás de un evento como Miss Universo.

De qué sirve irse tan lejos, verse tan bella, si en definitiva no le vas a dar eco o le darás voz a las poblaciones más vulnerables. No sirve de nada un concurso de belleza si no se da a conocer toda la labor social y humanitaria que se hace en él.

No fue fácil hacer este libro, pero había sido muy juiciosa llevando apuntes y registro de toda esta experiencia y con ellas fue mucho más fácil sentarse y plasmarlo en un libro.

¿Complicado el emprender la escritura de un libro?

Desde que aspiré a la corona de Señorita Colombia tenía una especie de diario donde dejaba documentado mi paso a paso por esta experiencia que es única, pero realmente nunca tuve la idea de hacer un libro. Al volver de miss universo y encontrarme con esas notas, sentí que tenía un valor contarlo.

¿Cuál es ese lado de los concursos como el Señorita Colombia, que la gente casi no ve?

La gente piensa que el único objetivo de los reinados es cultivar la vanidad, pero es todo lo contrario. Cuando uno asume la responsabilidad de ser Señorita Colombia, de ser la reina de un país, lo que uno está haciendo es poner la belleza al servicio de la sociedad, al servicio de la gente. Es utilizar la belleza con un fin social para construir un país.

No sucede en otro tipo de certámenes de belleza donde se busca el bello solo por ser bello. Cuando uno no pone sus cualidades o talentos al servicio de la sociedad está siendo completamente egoísta. Eso es lo que no hace el Concurso Nacional de Belleza.

Tras el desafío de escribir un libro, ahora hace parte del Desafío the box...

Un desafío diferente pero no tanto a la vez. Se reúnen personas de distintas partes de Colombia, con contextos muy diferentes, para convivir y competir, y es donde se empiezan a dar a conocer los distintosb espacios en los cuales viven los colombianos.

Es la oportunidad de darnos cuenta de lo duro que le ha tocado vivir a mucha gente, de todo lo que han tenido que vivir para superarse y poder cumplir el sueño de llegar a un formato tan bonito como el Desafío The Box. Aquí se muestra qué tan berracos somos los colombianos.

¿Difícil llegar a un equipo armado?

Ser el nuevo siempre es difícil. Afortunadamente siempre contamos con un equipo sólido que me recibió con los brazos abiertos para poder adaptarme y contribuir a un formato tan exitoso como este.

Al principio fue complicado adaptarme a la forma particular de grabaciones que tiene el programa, los tiempos de realización, pero en definitiva es cuestión de ser juicioso y asumir el papel que desempeñas dentro del formato.

¿Era televidente del Desafío?

Siempre vi el Desafío The Box, mi familia siempre ha estado pendiente de cada una de las temporadas, en especial mi mamá que se lo sabe todo. Mis tías han intentado sacarme información y que les adelante cosas del programa, pero no lo puedo hacer (risas). Mi familia es súper fan del programa.

¿Alguna caja favorita?

Depende para qué. Para yo realizarla es la Caja Arcoiris, que cuenta con las pruebas de aire y siento que la puedo hacer de la mejor manera, pero para verla, disfruto mucho de las competencias de la Caja Amarilla, que me parece maravilloso, que es el de tierra, donde la dan toda y el trabajo en equipo.