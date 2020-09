Se rumora que Offset embarazó a otra mujer y Cardi B aclara las razones de su divorcio

Cardi B no se quedó callada ante los rumores de que Offset había embarazado a otra mujer y esta era la razón por la cual se estaban divorciando. La cantante de origen dominicano de 27 años le pidió el divorcio al padre de su hija el pasado 15 de septiembre porque el matrimonio está “irreparablemente roto”, según documentos de la corte. En un video en vivo en Instagram, la cantante de ‘WAP’ aclaró que el rapero estadounidense de 28 años no había embarazado a otra mujer. “Dejen de creer todo lo que dice la gente, lo que dicen los blogs, especialmente los blogs que me tienen odio”, le dijo Cardi B a sus fanáticos.

Los padres de Kulture Kiari, de 2 años, tendrán que ir a corte el 4 de noviembre como parte de su proceso de divorcio. También negó rotundamente estarse divorciando por publicidad.

“Otra blogger dice que me estoy divorciando para llamar la atención”, añadió.

“¿Tú no ves que yo tengo millones de seguidores? ¿Tú no ves que yo tengo la canción número uno en el mundo? ¿Por qué necesito atención? ¿Por qué necesito trucos?”, preguntó indignada.

People confirmó que Cardi B se está divorciando de Offset tras enterarse de que él le había sido infiel. Esta no sería la primera vez que la pareja se separa o enfrenta un escándalo por supuesta infidelidad.