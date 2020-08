Tras una primera temporada exitosa, este domingo 16 de agosto regresa el ‘Mano a Mano Poker’, esta vez a modo de revancha, con una segunda temporada con más humoristas colombianos.

En su primera temporada, contando con ocho humoristas, ‘Mano a Mano’ logró más de 11 millones de visualizaciones en cuatro capítulos a través de la página de internet de Cerveza Poker.

En esta ocasión Lokillo y Hassam, los finalistas de la primera temporada, armaron su equipo de comediantes para competir por la revancha. Cada capitán seleccionó a los mejores contendores para sus respectivos equipos. Lokillo contará con: Camilo Cifuentes, Yaneth Waldman y Boyacoman. Mientras que el equipo de Hassam estará conformado por: María Auxilio Vélez, Freedy Beltrán y Camilo Sánchez.

“Mano a Mano se ha convertido en un nuevo espacio para la comedia colombiana y para esta versión trae lo mejor de diferentes mundos, comedia popular, stand up comedy, imitación y más. Yo me sumo de nuevo como la voz del programa e invito a los colombianos a que no se pierdan “Mano a Mano” porque esta temporada promete mucho”, aseguró Alejandra Azcárate.