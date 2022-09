“Ser latina no es una limitación”: Ana de Armas por ser Marilyn

Ser latina no es ni debería ser una limitación a la hora de conseguir papeles importantes en Hollywood. Es lo que piensa Ana de Armas y lo demuestra al meterse en la piel nada menos que de Marilyn Monroe en “Blonde”, dirigida por Andrew Dominik.

“Va a sorprender”, asegura en una entrevista con EFE en Venecia, Italia.

“Quizás he intentado rechazar el estereotipo de latina que había en Hollywood. Yo sigo siendo latina, aunque otra gente piense que no lo soy suficiente. Para mí es algo muy importante mostrar que tu etnicidad no significa una limitación, no significa que no seas capaz de interpretar personajes maravillosos de cualquier lugar”, reflexiona la actriz de 34 años.

Nacida en Cuba, Ana de Armas se trasladó a España, la tierra de sus abuelos, cuando tenía 18 años y, tras hacerse enormemente popular con la serie “El Internado”, decidió dar el salto a Estados Unidos, donde ha participado en proyectos importantes como “Knives Out” -por la que fue nominada al Globo de Oro- “Blade Runner 2049” o el último James Bond.

Y ahora está la película de Marilyn, que puede ser su consagración. Un papel que le llegó por sorpresa, no era algo que buscara. La actriz reconoce que es una oportunidad “que pasa una vez en la vida” y no podía decir que no a encarnar a uno de los personajes míticos de Hollywood.