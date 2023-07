Pesa más la intimidad emocional

De acuerdo con el doctor Justin Lehmiller, psicólogo social y autor de “Tell Me What You Want”, las parejas que mantienen una frecuencia de relaciones sexuales de una a dos veces por semana reportan un mayor grado de felicidad que aquellas que tienen relaciones sexuales con menos frecuencia. Sin embargo, no se encontró un incremento en la felicidad para las parejas que tienen relaciones sexuales más de dos veces por semana. Le interesa: ¿Quién determina la sexualidad de los bebés? Además de la frecuencia, los expertos también subrayan la importancia de la intimidad emocional, el afecto y el compromiso en la relación. “El sexo no es solo una actividad física”, explica Berman. “Es una expresión de intimidad y conexión emocional. Es importante recordar que no se trata solo de la cantidad, sino de la calidad de las interacciones sexuales”. Asegurarse de tener tiempo para uno mismo y para la pareja, hablar abierta y honestamente sobre los deseos y necesidades sexuales, y mantener un ambiente de respeto y amor, son todos elementos clave para una vida sexual saludable y satisfactoria.

No hay un número exacto, importa la calidad