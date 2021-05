Sivestre Dangond arranca gira por Estados Unidos

Silvestre Dangond arranca esta semana una serie de conciertos en la ciudad de Miami, siendo el primer artista Latino en llevar a cabo una residencia en The Fillmore Miami Beach con una serie de presentaciones.

‘Silvestre Dangond, De Local’ será el nombre que llevará esta importante serie de conciertos en The Fillmore Miami Beach esta semana y durante los días 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de mayo respectivamente.

“La idea de este show surgió de estar en Miami ‘De Local’ y de estar durante todos estos meses manejando por sus calles, viendo carteles y promociones de otros artistas y pensando en ideas de cómo regresar a cantarle a mi gente que tanta falta me hace. Y por qué no aprovechar que estoy aquí, en mi ciudad y poder llegarle a mi público con toda la responsabilidad del caso y además usar estos shows para que no solo yo logre desahogarme, sino que mi público también lo haga”, comentó Dangond.

Y agregó: “Esta serie de conciertos se vuelve en una necesidad de salir a cantar.... mi cuerpo me lo pide, mi mente me lo pide, la gente me lo pide y lo desea. Con este show “De Local” vamos a poder disfrutar de un show inigualable, íntimo, sin presión y con toda la disposición y el cariño que la gente de Miami se merece”.