sábado, 09 mayo 2020
sábado 09 de mayo de 2020 - 12:00 AM

Celebración

Luz Eugenia Reyes Oviedo celebró su cumpleaños junto a su esposo Ariel Leal.
  • Suministrada/VANGUARDIA<br />Luz Eugenia Reyes Oviedo.
    Suministrada/VANGUARDIA
    Luz Eugenia Reyes Oviedo.
Escuchar este artículo
Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.
Publicado por
Lenix Arenas Ramírez

Etiquetas

Lea también
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.