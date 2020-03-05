Conversatorio

Suministrada / VANGUARDIA
Marcela Guerrero Durán, Jesús David Valencia, Wilson Martínez Sarmiento, Mario Carrillo Romero, Carlos Daniel Rodríguez, Juan Santiago Babativa, Jéssika Tatiana Barbosa, Adrián Melisa Alarcón, Nicolle Pinzón, Ammy Stephanía Botero Zafra, Laura Natalia Bustos Rojas, Jaime Humberto Salazar Maldonado, Julián Felipe Sandoval Durán, Santiago Medrano Mendoza, Viviana Medina Suárez, Luisa Fernanda Bautista Cruz, Miguel Ángel Remolina Uribe, Laura Andrea Rodríguez, Samir David Pérez Olmos, Mercedes Navarro García, José Luis Martínez, Paola Andrea Camacho Valero, Ana Cecilia Porras, William Efrén Ramírez, Luis José Pinilla Reyes, Jorge Caicedo Toscano, César Hernando Flórez León, William Berardo Díaz Amador, Miller Arévalo Peña, Zoraya Jaimes Tavera, Ciro Vanegas Pico, Abel Cadena Buitrago, Aidé Cáceres Guevara, Marlon Roa Ledezma, Nancy Torres Rodríguez, Martín Parra, Alfonso Daza, Enrique Ochoa González, Amalia Caraballo Aguilera, Gerardo Murillo Ardila, José Saúl Troya Morales, Nelson Javier Niño Méndez, William Prasca, Michelle Alexandra Torres Gómez, Amparo Parra Mosquera, Martha Patricia Velasco Reyes, entre otros.