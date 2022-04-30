DÍA DEL IDIOMA EN LAS UTS

María José Quiñónez Jaime, Leonardo Rodríguez, David Bolívar, Carlos David Moreno, Karol Chaparro, Juan Rodríguez, Duván Esteban Herrera, Juan Diego Flórez Castellanos, Leidy Sofía Durán Duarte, Diego Salcedo, María Paz Martínez, Mayra Isabel Bello Robayo, Ammy Stephania Otero Zafra, María José Gómez, Cristian Fernando Jiménez, Marlyn Johanna Calderón Hurtado, Catalina Gama Gómez, Valeria Montes Reales, Silvia Ortega, María Luisa Ardila, Laura Daniela Angarita Sánchez, Dayanna Rocío Abril Flórez, Diana Pilar Herrera, Yuliana Sofía Martínez, Miguel Ángel Rivera, Karoll Fabiana Zárate Pedraza, Aiskell Soayid Figueroa Cerpa, Zully Velazco, Mariana Peñaloza Gómez, Valentina Arias Peña, Mariana Torres, Camila Santos, Juan Pablo Pérez y Euclides Kilô Ardila, periodista de Vanguardia.