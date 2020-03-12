jueves, 12 marzo 2020
jueves 12 de marzo de 2020 - 12:00 AM

Diplomado

El Centro Nacional de Conciliación y Arbitraje llevó a cabo su primer Diplomado en Conciliación en Santander.
  • Suministrada / VANGUARDIA<br />Óscar Fernando Torres Sandoval, Rafael Horacio Núñez Latorre, Luz Marguie Carrascal Arciniegas, Rubiela Camacho Vargas, José Evaristo Portala Posada, Yulis Eduardo Lizcano Durán, Julieth Andrea Núñez Buitrago, Laura Carmenza Correa Mantilla, Martha Cecilia Suarez Díaz. Jaime Alberto Pabón Pérez, Claudia Patricia Olago Villamizar, María Eugenia Nieto Lizarazo, Lucía Fernanda Castellanos Patiño, Edgar Oviedo, Haroldo Ramit Noguera Mendoza (conferencista) y Yésica Tatiana Rodríguez Vargas.
    Suministrada / VANGUARDIA
    Óscar Fernando Torres Sandoval, Rafael Horacio Núñez Latorre, Luz Marguie Carrascal Arciniegas, Rubiela Camacho Vargas, José Evaristo Portala Posada, Yulis Eduardo Lizcano Durán, Julieth Andrea Núñez Buitrago, Laura Carmenza Correa Mantilla, Martha Cecilia Suarez Díaz. Jaime Alberto Pabón Pérez, Claudia Patricia Olago Villamizar, María Eugenia Nieto Lizarazo, Lucía Fernanda Castellanos Patiño, Edgar Oviedo, Haroldo Ramit Noguera Mendoza (conferencista) y Yésica Tatiana Rodríguez Vargas.
Escuchar este artículo
Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.
Publicado por
Redacción Sociales

Etiquetas

Lea también
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.