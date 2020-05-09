Picnic en familia

Suministrada / VANGUARDIA
Brayan Velázquez, Jerfferson Álvarez, Fabián Uribe, Edinson Picón, Jhonatan Méndez, Jairemir Jaraba, Leonardo Medina, Ray Narvaez, Óscar Valderrama, Erick Zambrano, Mario Lozada, Cristian Correa, Francisco Herrera, Saúl Campos, Pedro Chaparro, Brayner Durán, Jonathan Múñoz, Yesid Ibáñez Gutiérrez, Esteban Alarcón, William Montero, Sebastián Mantilla, Cristian Riaño, William Ríos, Juan Camilo, Arnold Guerrero, Nicolás Sánchez, Axel Fuentes, Andrés Jiménez, Albeiro Castaño, Esteban Pedraza y Juan Sandoval.