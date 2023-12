¿Qué le depara hoy, 6 de diciembre de 2023, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 6 de diciembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

SAGITARIO

Buscar la perfección de esa persona que quieres para compartir la vida se te vuelve un dolor de cabeza, ya que te estás volviendo demasiado perfeccionista y no eras así. No le mires a las personas solo malo, también lo bueno, que no es poco.

ARIES

Hoy podrías enterarte de que un proyecto que tenías en mente va a retrasarse. No te pongas de mal humor, porque dentro de nada te darás cuenta de que necesitas más tiempo para pulir detalles.

TAURO

Procura no sentirte herido por cualquier cosa que te ocurra. No es bueno mostrarse débil ni esperar a que alguien te defienda. Lo bueno del día es que estás en un momento excelente para decidir sobre tu futuro laboral.

GÉMINIS

Cierta conjunción astral protege hoy tus intereses económicos, incluso tienes probabilidad de ganar algún dinero. Es un buen momento para invertir y también para probar fortuna en los juegos de azar.

CÁNCER

Si esperas que la vida te traiga en bandeja lo que quieres, estás muy equivocado. Las cosas no vienen solas, has de preparar el terreno a diario para que se puedan hacer realidad. Es decir, tienes que poner de tu parte.

LEO

Muéstrate más locuaz de lo que sueles ser a diario, note más hablar largo y tendido sobre las cosas que te interesan y tus ideas para llevar a cabo tus proyectos. Hoy pon de relieve tu capacidad para alcanzar tus objetivos.