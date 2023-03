La empresaria Laura Negrón asegura que ha tenido dos momentos fundamentales en los cuales tuvo que mostrar su “berraquera”: “uno, cuando estaba apenas empezando y tuve que irme de la casa. Me tocó buscar donde me recibieran y dónde podía hacer los ramos. Fue algo muy retador”, comenta Laura. Dice que el segundo momento más importante fue cuando fue seguir siendo socia de su exesposo: “fue un reto largo, de unos seis meses duros, donde entendimos que el divorcio era el divorcio, pero éramos socios y papás”. Actualmente, Laura está felizmente casada. Foto: suministrada/VANGUARDIA

El momento que más “berraquera” requirió de la deportista paralímpica Joanis Menco fue cuando se enteró de que su pierna sería amputada. “Para mí ese momento la vida se me terminó por completo. Me dije: ya no voy a volver a caminar, se me acabó el fútbol, se me acabó todo por completo, pero al pasar los días, sentí que estaba hecha para grandes cosas y saqué esa guerra que llevaba adentro”, cuenta Joanis. Se miró al espejo, lloró hasta decir no más, pero secó su rostro y comenzó a recobrar su vida. Foto: Suministrada / VANGUARDIA